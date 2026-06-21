Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 31 JUILLET

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

TONE DEAF

Une aventure musicale devenue une histoire d’amitié, à l’origine un groupe de rock, Tone Deaf a evolué pour explorer des horizons funk et pop… Avec une énergie débordante chaque performance est une explosion de vitalité. Leur mission offrir des concerts rythmés et faire danser les foules jusqu’au bout de la nuit !

Gratuit En famille

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

TONE DEAF

A musical adventure that became a story of friendship—originally a rock band, Tone Deaf has evolved to explore funk and pop? With boundless energy, every performance is an explosion of vitality. Their mission: to deliver rhythmic concerts and keep the crowds dancing until the end of the night!

Free? Family-friendly

L’événement ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 31 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-21 par OT DE FONT ROMEU