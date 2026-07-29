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AGENDA · Corancy

Initiation vannerie Les Soulins Corancy

mercredi 29 juillet 2026 · Les Soulins · Corancy

Initiation vannerie Les Soulins Corancy

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Les Soulins
Adresse
Camping les Soulins
Ville
58120 Corancy
Département
Nièvre
Tarif
20 20 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Corancy

Initiation vannerie

Les Soulins Camping les Soulins Corancy Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:30:00
fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

En petit groupe, créez avec vos mains, tressez des plantes sauvages. Accessible à tous à partir de 8 ans   .

Les Soulins Camping les Soulins Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 65 41 

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English : Initiation vannerie

L’événement Initiation vannerie Corancy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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