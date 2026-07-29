Initiation vannerie Les Soulins Corancy

Informations pratiques

Corancy

Initiation vannerie

Les Soulins Camping les Soulins Corancy Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:30:00

fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

En petit groupe, créez avec vos mains, tressez des plantes sauvages. Accessible à tous à partir de 8 ans .

Les Soulins Camping les Soulins Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 65 41

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English : Initiation vannerie

L’événement Initiation vannerie Corancy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs