Initiation vannerie Les Soulins Corancy
mercredi 29 juillet 2026 · Les Soulins · Corancy
Informations pratiques
Corancy
Initiation vannerie
Les Soulins Camping les Soulins Corancy Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:30:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
En petit groupe, créez avec vos mains, tressez des plantes sauvages. Accessible à tous à partir de 8 ans .
Les Soulins Camping les Soulins Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 65 41
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English : Initiation vannerie
L’événement Initiation vannerie Corancy a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs