Initiations aux Soins Chamaniques Holistiques pour Chevaux Une voie de transmission sacrée Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt
Initiations aux Soins Chamaniques Holistiques pour Chevaux Une voie de transmission sacrée Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt lundi 25 mai 2026.
Saint-Didier-la-Forêt
Initiations aux Soins Chamaniques Holistiques pour Chevaux Une voie de transmission sacrée
Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:30:00
fin : 2026-05-25 12:30:00
Date(s) :
2026-05-25 2026-06-20 2026-06-26 2026-07-11
Apprenez à soigner le cheval dans sa globalité chakras, 5 éléments, soins amérindiens à mains nues. Initiations par modules, en présentiel ou visio, guidées par 35 ans de chamanisme et 25 ans de terrain.
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Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 contact@pensionlessapins.fr
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English :
Learn to care for the horse in its entirety: chakras, 5 elements, Amerindian healing with bare hands. Initiations in modules, face-to-face or videoconference, guided by 35 years of shamanism and 25 years in the field.
L’événement Initiations aux Soins Chamaniques Holistiques pour Chevaux Une voie de transmission sacrée Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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