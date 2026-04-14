Initiations aux Soins Chamaniques Holistiques pour Chevaux Une voie de transmission sacrée Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Saint-Didier-la-Forêt

Initiations aux Soins Chamaniques Holistiques pour Chevaux Une voie de transmission sacrée

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25 12:30:00

Date(s) :

2026-05-25 2026-06-20 2026-06-26 2026-07-11

Apprenez à soigner le cheval dans sa globalité chakras, 5 éléments, soins amérindiens à mains nues. Initiations par modules, en présentiel ou visio, guidées par 35 ans de chamanisme et 25 ans de terrain.

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Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 contact@pensionlessapins.fr

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English :

Learn to care for the horse in its entirety: chakras, 5 elements, Amerindian healing with bare hands. Initiations in modules, face-to-face or videoconference, guided by 35 years of shamanism and 25 years in the field.

L’événement Initiations aux Soins Chamaniques Holistiques pour Chevaux Une voie de transmission sacrée Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme Val de Sioule