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Visuel soin holistique avec cheval Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Visuel soin holistique avec cheval Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt lundi 25 mai 2026.

Lieu : Route des Sapins

Adresse : Pension/ Ecuries Les Sapins

Ville : 03110 Saint-Didier-la-Forêt

Département : Allier

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Didier-la-Forêt

Atelier Soin Holistique

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :
2026-05-25 2026-06-27 2026-07-10 2026-07-14

Le cheval, guide entre les mondes, perçoit vos blessures invisibles. Soin énergétique, lecture d’aura, harmonisation des chakras et messages équins pour libérer, rééquilibrer et retrouver la paix intérieure.
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Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03  contact@pensionlessapins.fr

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English :

The horse, guide between worlds, perceives your invisible wounds. Energy care, aura reading, chakra harmonization and equine messages to liberate, rebalance and rediscover inner peace.

L’événement Atelier Soin Holistique Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Val de Sioule

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