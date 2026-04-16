Visuel soin holistique avec cheval Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt

Saint-Didier-la-Forêt

Atelier Soin Holistique

Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25 2026-06-27 2026-07-10 2026-07-14

Le cheval, guide entre les mondes, perçoit vos blessures invisibles. Soin énergétique, lecture d’aura, harmonisation des chakras et messages équins pour libérer, rééquilibrer et retrouver la paix intérieure.

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Route des Sapins Pension/ Ecuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03 contact@pensionlessapins.fr

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English :

The horse, guide between worlds, perceives your invisible wounds. Energy care, aura reading, chakra harmonization and equine messages to liberate, rebalance and rediscover inner peace.

L’événement Atelier Soin Holistique Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme Val de Sioule