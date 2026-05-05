Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS, La Fraterne, Couëron

Initiations West Coast Swing & Line Dance + Soirée WCS Jeudi 10 septembre, 19h30 La Fraterne Loire-Atlantique

Initiations gratuites / Soirée 5 € + conso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-10T19:30:00+02:00 – 2026-09-10T23:59:00+02:00

19h30-20h30 : INITIATION WEST COAST SWING

Seul, en couple ou entre amis, viens goûter à cette danse à deux addictive sur tes musiques préférées.

20h30-21h : INITIATION LINE DANCE

Danse solo mais en groupe. Chorégraphie super fun !

21h-1h : SOIREE WEST COAST SWING. Ouverte à tous

Grande salle climatisée / Bar et restauration sur place

Viens danser et te régaler à La Fraterne avec Nantes West !

La Fraterne 2 rue des Grandes Bosses, Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 25 30 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 75 99 61 »}, {« type »: « email », « value »: « nantes.west.44@gmail.com »}]

2 Initiations à suivre + Soirée West Coast Swing west coast wcs