INNOV’ACTION – Journée viande bovine (53), La Pinsonnière, Ruillé-froid-fonds (53), Ruillé-Froid-Fonds

INNOV’ACTION – Journée viande bovine (53) Vendredi 19 juin, 09h30 La Pinsonnière, Ruillé-froid-fonds (53) Mayenne

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T17:00:00+02:00

Dans un contexte inédit de marché et d’évolution des élevages allaitants, comment piloter ses projets cheptel et avec quels outils ? La Chambre d’agriculture et Seenovia vous donnent rendez-vous pour la traditionnelle journée viande bovine (53) qui se tiendra cette année, le vendredi 19 juin 2026 de 9 h 30 à 17 h chez Didier HESTAULT, La Pinsonnière à RUILLE-FROID-FONDS (53).

Au programme

Accueil des visiteurs à partir de 9 h 30

10 h – 11 h : rencontre des adhérents SEENOVIA

11 h – 12 h 30 : conférence

Comment concilier capital, production et rentabilité ?

Daniel MANCEAU, Terrena

Laëtitia CHALOPIN, Crédit agricole

Christophe GROSBOIS, Chambre d’agriculture Pays de la Loire

12 h 45 – 14 h 15 : apéritif et repas

23 € TTC/personne (inscription obligatoire avant le 10 juin 2026)

14 h 30 – 17 h : forum des ateliers

Valorisation du troupeau par une bonne productivité et une sélection adaptée – Seenovia et OS Rouge des prés

Conduite de la prairie et changement climatique Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Résultats technico-économiques et perspectives de transmission – Seenovia et Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Conctact

Informations concernant la journée : Romain GUIBERT – Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

En savoir + sur les événements Innov’action

La Pinsonnière, Ruillé-froid-fonds (53) 47.89726722355369, -0.6159801364159913 Ruillé-Froid-Fonds 53170 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.seenovia.fr/journee-viande-en-mayenne-participez-a-ledition-2026/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 67 37 39 »}] [{« link »: « https://chambres-agriculture.fr/le-reseau-chambres/evenements/innovaction »}]

Comment concilier capital, production et rentabilité ?