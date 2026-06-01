Inscriptions aux activités d’été* MJC maison de suède Rennes
Inscriptions aux activités d’été* MJC maison de suède Rennes lundi 15 juin 2026.
Inscriptions aux activités d’été* MJC maison de suède Rennes 15 juin – 3 juillet Ille-et-Vilaine
Les inscriptions pour les activités d’été débuteront le 15 juin à partir de 14h.
Les inscriptions se font uniquement sur rendez-vous.
Les rendez-vous peuvent être pris :
par téléphone
directement sur place
ou auprès des animateurs
Le règlement des vacances doit être effectué à l’avance.
Les moyens de paiement acceptés sont : espèces ou chèque.
Merci de vous munir le jour du rendez-vous de :
votre carnet de vaccination
votre numéro CAF
Nous vous attendons nombreux pour préparer un bel été ensemble !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-15T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-03T17:30:00.000+02:00
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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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