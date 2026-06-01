Inscriptions aux activités d’été* MJC maison de suède Rennes 15 juin – 3 juillet Ille-et-Vilaine

Les inscriptions pour les activités d’été débuteront le 15 juin à partir de 14h.

Les inscriptions se font uniquement sur rendez-vous.

Les rendez-vous peuvent être pris :

par téléphone

directement sur place

ou auprès des animateurs

Le règlement des vacances doit être effectué à l’avance.

Les moyens de paiement acceptés sont : espèces ou chèque.

Merci de vous munir le jour du rendez-vous de :

votre carnet de vaccination

votre numéro CAF

Nous vous attendons nombreux pour préparer un bel été ensemble !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-15T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T17:30:00.000+02:00

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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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