Inscriptions aux sorties de la Maison de quartier Maison de quartier des Dervallières Nantes
Inscriptions aux sorties de la Maison de quartier Maison de quartier des Dervallières Nantes mercredi 1 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:00 – 17:00
Gratuit : non Tout public
La Maison de quartier des Dervallieres propose des sorties familiales en car (Natural Parc le 19 août, Zoo de Doué la Fontaine le 26 août) et des sorties à la plage en train les vendredis et samedis.
Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
02 40 46 02 17
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