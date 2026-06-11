Inscriptions aux sorties de la Maison de quartier Maison de quartier des Dervallières Nantes mercredi 1 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:00 – 17:00

Gratuit : non Tout public

La Maison de quartier des Dervallieres propose des sorties familiales en car (Natural Parc le 19 août, Zoo de Doué la Fontaine le 26 août) et des sorties à la plage en train les vendredis et samedis.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100

02 40 46 02 17



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