Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Inscriptions aux sorties de la Maison de quartier Maison de quartier des Dervallières Nantes

Inscriptions aux sorties de la Maison de quartier Maison de quartier des Dervallières Nantes

Inscriptions aux sorties de la Maison de quartier Maison de quartier des Dervallières Nantes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Maison de quartier des Dervallières

Adresse : 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 14:00 – 17:00
Gratuit : non  Tout public 

La Maison de quartier des Dervallieres propose des sorties familiales en car (Natural Parc le 19 août, Zoo de Doué la Fontaine le 26 août) et des sorties à la plage en train les vendredis et samedis.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
02 40 46 02 17


Afficher la carte du lieu Maison de quartier des Dervallières et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)