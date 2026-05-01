INSOLITE RENCONTRE Salle Aurore Rochefort

Rochefort

INSOLITE RENCONTRE

Salle Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 09:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Exposition de deux artistes Rochefortaises avec chacune leur univers, Brigitte Gestain Boyer, peintre et Du Crayon à l’Aiguille, artiste et tatoueuse.

.

Salle Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ducrayonalaiguille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : AN UNUSUAL ENCOUNTER

An exhibition featuring two artists from Rochefort, each with their own unique style: Brigitte Gestain Boyer, a painter, and Du Crayon à l’Aiguille, an artist and tattoo artist.

L’événement INSOLITE RENCONTRE Rochefort a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan