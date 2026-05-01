INSOLITE RENCONTRE Salle Aurore Rochefort
INSOLITE RENCONTRE Salle Aurore Rochefort vendredi 22 mai 2026.
Rochefort
INSOLITE RENCONTRE
Salle Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 09:00:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Exposition de deux artistes Rochefortaises avec chacune leur univers, Brigitte Gestain Boyer, peintre et Du Crayon à l’Aiguille, artiste et tatoueuse.
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Salle Aurore 40 rue Jean Jaurès Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ducrayonalaiguille@gmail.com
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English : AN UNUSUAL ENCOUNTER
An exhibition featuring two artists from Rochefort, each with their own unique style: Brigitte Gestain Boyer, a painter, and Du Crayon à l’Aiguille, an artist and tattoo artist.
L’événement INSOLITE RENCONTRE Rochefort a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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