Les Répet’s de LAmpli AMESCENCE rue de la Vieille Forme Rochefort
Les Répet’s de LAmpli AMESCENCE rue de la Vieille Forme Rochefort jeudi 21 mai 2026.
Rochefort
Les Répet’s de LAmpli AMESCENCE
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 22:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, un jeudi sur deux, à partir de 19h, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une boisson..
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rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com
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English : LAmpli’s Rehearsals AMESCENCE
Live rehearsal sessions in front of an audience of members (whether one-off or long-standing) at La Poudrière, every other Thursday from 7pm, as a chance to try things out, showcase your work, get feedback, and chat over a sandwich and a drink whilst we work.
L’événement Les Répet’s de LAmpli AMESCENCE Rochefort a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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