Les Répet’s de LAmpli AMESCENCE rue de la Vieille Forme Rochefort

Rochefort

Les Répet’s de LAmpli AMESCENCE

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, un jeudi sur deux, à partir de 19h, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une boisson..

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rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com

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English : LAmpli’s Rehearsals AMESCENCE

Live rehearsal sessions in front of an audience of members (whether one-off or long-standing) at La Poudrière, every other Thursday from 7pm, as a chance to try things out, showcase your work, get feedback, and chat over a sandwich and a drink whilst we work.

L’événement Les Répet’s de LAmpli AMESCENCE Rochefort a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan