La Petite-Pierre

Inspiration Yoga

2a Rue du château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Depuis 12 ans, tous les ans le Yoga est mis à l’honneur en juin lors d’une journée internationale.

Pour souligner le solstice d’été & la journée Internationale du Yoga, le tout premier événement INSPIRATION YOGA aura lieu le samedi 20 juin de 14h à 18h.

Depuis 12 ans, tous les ans le Yoga est mis à l’honneur en juin lors d’une journée internationale.

Pour souligner le solstice d’été & la journée Internationale du Yoga, le tout premier événement INSPIRATION YOGA aura lieu le samedi 20 juin de 14h à 18h.

Une occasion de rencontrer l’univers du Yoga proche de chez vous.

Au programme

– Petite Exposition sur l’Univers du Yoga

– Séances découvertes du Yoga sur Chaise

– Convivialité et partage

L’événement vous intéresse ?

Les places sont limitées, je vous remercie sincèrement de réserver à l’avance votre place.

Namaste .

2a Rue du château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 05 50 08 89

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English :

For the past 12 years, yoga has been celebrated every June during an international day.

To celebrate the summer solstice and International Yoga Day, the very first INSPIRATION YOGA event will take place on Saturday, June 20, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.

L’événement Inspiration Yoga La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre