INSTALLATION, DJ SETS ET DANSE, Jardins des Nations, Le Grand-Saconnex

INSTALLATION, DJ SETS ET DANSE Samedi 9 mai, 14h00 Jardins des Nations

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

14h : Guillaumit (FR) présente “Platformmm”, une installation participative et évolutive.

14h + 17h : Joce (CH) & Marianna Selicka (CH) : Cours de danse “House dance & culture clubbing” sur la plateforme de Guillaumit.

15h : Esengo (CH) – DJ Set : DJ et producteur basé entre Genève et Bâle, Esengo mêle kuduro, gqom et vogue beats dans des sets chaleureux et énergiques.

18h : Katatonic Silentio (IT) : DJ Set : DJ active depuis près de 20 ans, elle propose des sets éclectiques allant de l’abstraction sonore à des rythmes club, entre ambient, dub, techno et drum’n’bass.

21h : Braises de Velours (CH) : DJ Set : Figure bien installée de la scène électronique genevoise, elle propose des sets entre jungle, dancehall, bass music et house.

INFOS PRATIQUES

ACCÈS LIBRE – GRATUIT jusqu’à minuit

Bar par la Barje sur place

Route des Morillons, 2 – 1202 Genève

Bus 5, 22, 8 – Arrêt Crêts Morillon

Bus 22 – Arrêt OMS

Train – Gare Genève Sécheron

Parking Jardin des Nations, Pommier

Jardins des Nations Route des morillons – rue Michelle Nicod Le Grand-Saconnex 1209 Petit-Saconnex et Servette Genève https://www.jardin-des-nations.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mappingfestival.com/evenement/210/Installation%20Dj%20sets%20%20Danse%20%20905 »}] Au croisement de la rue Michelle Nicod et de la route des Morillons fdsqfdqs

9 mai, Mapping Festival, Jardin des Nations, Genève: Une journée en plein air rythmée par danse, musique et installation vous attend au Jardin des Nations. La programmation complète:

Atelier Delcourt