PERFORMANCES 360°, Jardins des Nations, Le Grand-Saconnex
PERFORMANCES 360°, Jardins des Nations, Le Grand-Saconnex samedi 9 mai 2026.
PERFORMANCES 360° Samedi 9 mai, 14h30 Jardins des Nations
CHF 5.– à 25.–
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00
Dans la citerne immersive Syllepse du Jardin des Nations, un dispositif à 360° enveloppe le public d’images projetées sur toute la surface pour une expérience immersive et visuelle spectaculaire où les repères spatio-temporels se dissolvent.
15h – 16h – Elsewhere in India (IN) présente “A Passage To India” – Une vision singulière des futurs technologiques à travers une perspective indienne, entre culture et science-fiction.
17h30 – 18h30 – Floating Point Studio (CH) & Spryk (IN) présentent “Wavy RGB” – Une exploration visuelle et sonore en constante évolution, portée par la musique de Spryk.
20h – 21h – Marie Delprat (FR/CH) & Tom Lane (DE) présentent “I Dreamt of Fire” – Une immersion dans une salle d’attente dystopique, entre peur, contrôle et perceptions altérées.
23h – 00h – Osomo (CH) & Optikbloom (IN) présentent “Horizontal Concert” – Une expérience sensorielle entre repos, écoute profonde et voyage intérieur, enrichie de visuels live.
14h30 – 15h + 17h – 17h30 + 19h30 – 20h + 22h30 – 23h – Sélection ECAL 360 Lab – Une série de projets immersifs explorant les nouvelles écritures visuelles en 360°.
INFOS PRATIQUES
Billetterie sur place
Tarifs : entre CHF 5.- et 25.- selon les séances
Bar par la Barje sur place
2, Route des Morillons – 1202 Genève
Bus 5, 22, 8 – Arrêt Crêts Morillon
Bus 22 – Arrêt OMS
Train – Gare Genève Sécheron
Parking Jardin des Nations, Pommier
Jardins des Nations Route des morillons – rue Michelle Nicod Le Grand-Saconnex 1209 Petit-Saconnex et Servette Genève https://www.jardin-des-nations.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://mappingfestival.com/evenement/211/Performances%20360%C2%B0%20%200905 »}] Au croisement de la rue Michelle Nicod et de la route des Morillons fdsqfdqs
9 mai, Mapping Festival, Syllepse (Jardin des Nations), Genève: Dans la citerne Syllepse au Jardin des Nations, un dispositif à 360° projette des images immersives.
Atelier Delcourt
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