PERFORMANCES 360°, Jardins des Nations, Le Grand-Saconnex

PERFORMANCES 360° Samedi 9 mai, 14h30 Jardins des Nations

CHF 5.– à 25.–

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Dans la citerne immersive Syllepse du Jardin des Nations, un dispositif à 360° enveloppe le public d’images projetées sur toute la surface pour une expérience immersive et visuelle spectaculaire où les repères spatio-temporels se dissolvent.

15h – 16h – Elsewhere in India (IN) présente “A Passage To India” – Une vision singulière des futurs technologiques à travers une perspective indienne, entre culture et science-fiction.

17h30 – 18h30 – Floating Point Studio (CH) & Spryk (IN) présentent “Wavy RGB” – Une exploration visuelle et sonore en constante évolution, portée par la musique de Spryk.

20h – 21h – Marie Delprat (FR/CH) & Tom Lane (DE) présentent “I Dreamt of Fire” – Une immersion dans une salle d’attente dystopique, entre peur, contrôle et perceptions altérées.

23h – 00h – Osomo (CH) & Optikbloom (IN) présentent “Horizontal Concert” – Une expérience sensorielle entre repos, écoute profonde et voyage intérieur, enrichie de visuels live.

14h30 – 15h + 17h – 17h30 + 19h30 – 20h + 22h30 – 23h – Sélection ECAL 360 Lab – Une série de projets immersifs explorant les nouvelles écritures visuelles en 360°.

INFOS PRATIQUES

Billetterie sur place

Tarifs : entre CHF 5.- et 25.- selon les séances

Bar par la Barje sur place

2, Route des Morillons – 1202 Genève

Bus 5, 22, 8 – Arrêt Crêts Morillon

Bus 22 – Arrêt OMS

Train – Gare Genève Sécheron

Parking Jardin des Nations, Pommier

Jardins des Nations Route des morillons – rue Michelle Nicod Le Grand-Saconnex 1209 Petit-Saconnex et Servette Genève https://www.jardin-des-nations.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://mappingfestival.com/evenement/211/Performances%20360%C2%B0%20%200905 »}] Au croisement de la rue Michelle Nicod et de la route des Morillons fdsqfdqs

9 mai, Mapping Festival, Syllepse (Jardin des Nations), Genève: Dans la citerne Syllepse au Jardin des Nations, un dispositif à 360° projette des images immersives.

Atelier Delcourt