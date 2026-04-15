Installation | WARPED, Autre lieu, Genève
Installation | WARPED, Autre lieu, Genève jeudi 30 avril 2026.
Installation | WARPED 30 avril – 30 mai Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Base Window est un espace d’exposition indépendant situé chez Base Design à Genève, où art, design, architecture, numérique et édition se rencontrent, offrant un laboratoire pour pratiques expérimentales et projets transdisciplinaires.
Encore Studio (CH) présente “Warped 2026” – Explorez l’interaction entre la présence et l’absence, où la perception se substitue aux éléments physiques, ne laissant derrière elle qu’une trace.
Cette œuvre évoque les thématiques de la perte et du non-dit, laissant entrevoir comment la mémoire resurgit par surprise, révélant ce qu’elle semblait avoir oublié auparavant.
INFOS PRATIQUES
GRATUIT
Rue de Monthoux, 12 – 1201 Genève
Tram 15, 14, 18 – Arrêt Gare Cornavin
Bus 1, 25 – Arrêt Mouthoux
Train – Genève Gare Cornavin
Parking des Alpes
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://mappingfestival.com/evenement/216/Vernissage%20Installation%20%20WARPED »}]
30 avril – 30 mai, Mapping Festival, Base Window, Genève: Base Window est un espace d’exposition indépendant à Genève, réunit art, design et numérique.
Atelier Delcourt
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