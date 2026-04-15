Installation | WARPED, Autre lieu, Genève

Installation | WARPED 30 avril – 30 mai Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Base Window est un espace d’exposition indépendant situé chez Base Design à Genève, où art, design, architecture, numérique et édition se rencontrent, offrant un laboratoire pour pratiques expérimentales et projets transdisciplinaires.

Encore Studio (CH) présente “Warped 2026” – Explorez l’interaction entre la présence et l’absence, où la perception se substitue aux éléments physiques, ne laissant derrière elle qu’une trace.

Cette œuvre évoque les thématiques de la perte et du non-dit, laissant entrevoir comment la mémoire resurgit par surprise, révélant ce qu’elle semblait avoir oublié auparavant.

INFOS PRATIQUES

GRATUIT

Rue de Monthoux, 12 – 1201 Genève

Tram 15, 14, 18 – Arrêt Gare Cornavin

Bus 1, 25 – Arrêt Mouthoux

Train – Genève Gare Cornavin

Parking des Alpes

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://mappingfestival.com/evenement/216/Vernissage%20Installation%20%20WARPED »}]

30 avril – 30 mai, Mapping Festival, Base Window, Genève: Base Window est un espace d’exposition indépendant à Genève, réunit art, design et numérique.

Atelier Delcourt