Port-des-Barques

Instant Famille Laisse de Mer Enquête Biodiversité

Plage Nord de Port des Barques Point info à l’entrée de la Passe aux Bœufs Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-24

Découverte ludique de la laisse de mer, écosystème présent sur la plage.

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Plage Nord de Port des Barques Point info à l’entrée de la Passe aux Bœufs Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

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English : Instant Family: Sea Leash Biodiversity Survey

A fun introduction to the intertidal zone, an ecosystem found on the beach.

L’événement Instant Famille Laisse de Mer Enquête Biodiversité Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan