Instant Famille Laisse de Mer Enquête Biodiversité Port-des-Barques
Instant Famille Laisse de Mer Enquête Biodiversité Port-des-Barques mardi 7 juillet 2026.
Port-des-Barques
Instant Famille Laisse de Mer Enquête Biodiversité
Plage Nord de Port des Barques Point info à l’entrée de la Passe aux Bœufs Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-24
Découverte ludique de la laisse de mer, écosystème présent sur la plage.
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Plage Nord de Port des Barques Point info à l’entrée de la Passe aux Bœufs Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com
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English : Instant Family: Sea Leash Biodiversity Survey
A fun introduction to the intertidal zone, an ecosystem found on the beach.
L’événement Instant Famille Laisse de Mer Enquête Biodiversité Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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