Instant musical, Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon

Instant musical Samedi 23 mai, 19h00, 20h30, 22h00 Musée d’Art de Toulon (MAT) Var

Accès sous réserve d’affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Entre 19h et 22h30 : 3 sessions de « Pause musicale » dans les espaces intérieurs du MAT avec les musiciennes Lila Jeunet (violoncelle) et Sirine Amarouche (harpe) en lien avec le Festival de musique de Toulon et sa région

Trois sessions de 15 minutes à 19h, 20h30 et 22h

Entrée libre et gratuite sans réservation. Accès sous réserve d’affluence. Plus d’informations quant aux modalités et aux horaires à venir sur le site des musées https://musees.toulon.fr/

Musée d’Art de Toulon (MAT) 113, boulevard Général Leclerc, 83000 Toulon. Toulon 83000 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 47 86 https://toulon.fr/ [{« link »: « https://musees.toulon.fr/ »}] Inauguré en 1888, l’édifice pensé par l’architecte toulonnais Stanislas Gaudensi Allar se distingue par sa monumentale façade sculptée, émaillée et son plan en U. Aujourd’hui, le MAT labellisé « Musée de France » et la Bibliothèque d’Art partagent des missions communes au sein de ce même lieu. Suite à d’importants travaux, le musée ouvre de nouveau ses portes au public, en 2021. Les collections

Au rez-de-chaussée, l’art ancien et moderne : La collection d’art ancien et moderne s’articule autour de la thématique du paysage. L’accent est mis sur les peintres marseillais et toulonnais du XIXe siècle (Loubon, Courdouan, Nardi…) et sur la peinture de marine. Autre point fort de la collection : l’Orient et le voyage en Méditerranée.

Au premier étage, l’art contemporain : À partir des années 80, les acquisitions s’orientent vers l’art contemporain. Riche de plus d’un millier d’œuvres, cette collection regroupe des ensembles représentatifs à l’image du Nouveau Réalisme (Arman, César, Niki de Saint Phalle…), du Minimalisme (Donald Judd, Sol Lewitt), de Supports/Surface (Daniel Dezeuze, Claude Viallat…).

Au premier étage, le cabinet de curiosité et la bibliothèque d’art : Au cœur de la bibliothèque historique, un cabinet de curiosités présente une centaine d’objets ethnographiques et archéologiques de la collection du MAT.

Les expositions temporaires

Au rez-de-chaussée, les salles d’exposition temporaire : Sur 230m2, la salle d’exposition temporaire a vocation à accueillir des présentations d’envergure internationale. Chaque exposition est l’occasion de publier un catalogue, en vente à la boutique.

À l’entresol, le Cabinet d’Arts graphiques : Inauguré à l’occasion de la réouverture du MAT, ce cabinet permet de présenter en rotation des œuvres fragiles, telles les photographies et dessins. En voiture : Parkings payants : Place de la Liberté ou Place d’Armes

En bus : Arrêt Péri (lignes 6,8,18,20,40)

Entre 19h et 22h30 : 3 sessions de « Pause musicale » dans les espaces intérieurs du MAT avec les musiciennes Lila Jeunet (violoncelle) et Sirine Amarouche (harpe) en lien avec le Festival de musique…

©Ville de Toulon