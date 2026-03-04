Instant piano bar avec Regis Suez Thalazur Cabourg
Instant piano bar avec Regis Suez Thalazur Cabourg jeudi 2 juillet 2026.
Cabourg
Instant piano bar avec Regis Suez
Thalazur 44 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 21:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Thalazur offre un moment suspendu au cœur de l’atmosphère chaleureuse du bar avec sa soirée piano bar. Une création cocktail a été élaborée par la cheffe barmaid pour l’occasion ! Il n’est pas nécessaire de réserver.
Thalazur offre un moment suspendu au cœur de l’atmosphère chaleureuse du bar avec sa soirée piano bar. Une création cocktail a été élaborée par la cheffe barmaid pour l’occasion !
Il n’est pas nécessaire de réserver. .
Thalazur 44 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 50 22 10 00
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English : Instant piano bar avec Regis Suez
Thalazur offers a moment of tranquillity amidst the cosy atmosphere of the bar with its piano bar evening. A special cocktail has been created by the head barmaid for the occasion! No booking is required.
L’événement Instant piano bar avec Regis Suez Cabourg a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cabourg
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