Instants Gourmands au Domaine Xavier Schneider Gueberschwihr

Gueberschwihr

Instants Gourmands au Domaine Xavier Schneider

42 Rue du Nord Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Au Domaine Schneider, on aime ces moments simples et précieux où tout prend sens autour d’une table, d’un verre, et de belles rencontres. Nous vous ouvrons les portes de notre domaine pour une soirée pensée comme une véritable parenthèse gourmande, au cœur de nos caves et de notre univers.

Au Domaine Schneider, on aime ces moments simples et précieux où tout prend sens autour d’une table, d’un verre, et de belles rencontres. Nous vous ouvrons les portes de notre domaine pour une soirée pensée comme une véritable parenthèse gourmande, au cœur de nos caves et de notre univers.

Pour l’occasion, nous avons confié à Jean-Christophe Perrin, chef au Restaurant l’Altevic à Hattstatt, le soin de créer 3 accords mets-vins autour de nos cuvées.

3 instants où la cuisine et le vin se répondent, se complètent, se révèlent. Des textures, des parfums, des saveurs qui s’accordent naturellement avec la richesse et la diversité des Vins d’Alsace, et qui révèlent, au fil de la soirée, une autre manière de les découvrir.

Une collaboration née de l’envie de sublimer le vin par la cuisine, et la cuisine par le vin.

C’est une soirée que nous voulons chaleureuse et gourmande. Une soirée où l’on prend le temps de déguster, d’échanger, et de profiter pleinement de l’instant. .

42 Rue du Nord Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 30 21 59 schneider.xavier@orange.fr

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English :

At Domaine Schneider, we love those simple, precious moments when everything makes sense around a table, a glass of wine, and some wonderful encounters. We open the doors of our estate to you for an evening designed as a genuine gourmet interlude, at the heart of our cellars and our world.

L’événement Instants Gourmands au Domaine Xavier Schneider Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach