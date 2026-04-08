Vouzon

Instants Nature Découvrons les champignons à Vouzon

Vouzon Loir-et-Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 09:30:00

fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger.

Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, que vous puissiez ou non les manger. 7 .

Vouzon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

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English :

Round or pointed caps, lacy strips, woody fragrances, colorful tubes, mushrooms reveal their secrets. Learn how to recognize and appreciate them, whether or not you can eat them.

L’événement Instants Nature Découvrons les champignons à Vouzon Vouzon a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT41