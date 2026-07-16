Poutres de l’ancien presbytère, Ancien presbytère, Vouzon

Informations pratiques

Poutres de l’ancien presbytère Samedi 19 septembre, 09h30 Ancien presbytère Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Les poutres classées de l’ancien presbytère

Vouzon possédait un vaste presbytère, doté de 3 hectares de dépendances d’un seul tenant (dont pièce d’eau, charmille, jardin, verger, vigne, etc.), qui entra dans le patrimoine communal à la Révolution. En 1985, des travaux de restauration ont mis au jour une série de poutres peintes paraissant dater du début du XVIIᵉ siècle. L’ensemble de ces peintures a été classé au titre des monuments historiques par arrêté du 30 septembre 1989 et restaurées par un spécialiste en septembre-octobre 1990. Presbytère de Vouzon Cet ensemble se compose de deux poutres maîtresses de 5,80 mètres et de 35 solives. Les solives sont décorées d’éléments floraux stylisés (tulipes, feuilles de vigne) et de branchages entrelacés, peints au pochoir.

Les deux grosses poutres présentent :

Sur la première : une scène de chasse au chevreuil, trois tableaux champêtres, deux vues urbaines, une scène duel, une scène de bataille, un pont fortifié sur un fleuve, un château-fort, une scène de chasse à courre.

Sur la seconde : une chasse au lion, deux scènes champêtres, un village et son église, une chasse au sanglier, des artistes, une ville fortifiée rappelant celles de Frandre au XVIᵉ siècle, une chasse au lièvre.

En l’état actuel des connaissances, on ignore tout des circonstances de réalisation de cet ensemble. Le bâtiment paraît avoir été construit au XVIᵉ siècle. On sait qu’il fut restauré vers 1810, puis en 1873, mais aucun document relatif à ces travaux ne mentionne ces peintures. Ce presbytère fut d’abord, semble-t-il, une vaste maison particulière, probablement propriété d’un riche négociant, peut-être marchand de moutons, comme il en existait alors plusieurs à Vouzon au XVIIᵉ siècle. Le curé de Vouzon ne s’installa en ces lieux qu’à la fin du XVIIᵉ siècle au plus tôt. Les peintures sont antérieures à la transformation de ce bâtiment en maison curiale, et elles ont peut-être été masquées à cette époque, car certaines, jugées violentes (chasse, guerre) ou « indécentes » (distractions profanes), étaient en contradiction avec un idéal de vie ecclésiastique.

Ancien presbytère Le Puys 41600 Vouzon Vouzon 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254884416 http://patrimoine-vouzon.magix.net Edifice d’époque Henri IV dont l’aspect a été transformé en 1873 lorsque les murs extérieurs ont reçu un habillage de briques industrielles. L’intérieur, modifié au début du XIXe siècle, a conservé au rez-de-chaussée, dans la chambre du prieur, un plafond à la française dont les grosses poutres et les solives montrent un décor peint du XVIIe siècle représentant notamment des paysages de campagne et des vues de villes. Le décor est réalisé dans des cartouches rectangulaires ou ovales, agrémentés de cuirs. Ce décor peut être daté des années 1590 à 1620.

Les poutres classées de l’ancien presbytère

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