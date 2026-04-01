Montrieux-en-Sologne

Instants Nature Sentier Traces et indices à la Maison de la Chasse et de la Nature

Lieu-dit Le Marché de Coutant Montrieux-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Pédagogique, ludique et éducatif, découvrez le sentier traces et indices à la Maison de la Chasse et de la Nature.

Instants Nature Sentier Traces et indices à la Maison de la Chasse et de la Nature. Au fil d’un sentier ludique et éducatif en 3 dimensions, pistez les traces et partez à la rencontre des animaux de la forêt. Vous apprendrez à décrypter les indices de présence avant de réaliser un moulage d’empreinte en argile. Distance du circuit environ 700 mètres. .

Lieu-dit Le Marché de Coutant Montrieux-en-Sologne 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

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English :

Pedagogical, fun and educational, discover the traces and clues trail at the Maison de la Chasse et de la Nature.

L’événement Instants Nature Sentier Traces et indices à la Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne a été mis à jour le 2026-04-14 par ADT41