Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne
Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne lundi 6 juillet 2026.
Montrieux-en-Sologne
Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature
Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-27
Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature
Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature. Des activités de plein air pour découvrir la nature en s’amusant construction de cabanes, pêche des petites bêtes de l’eau, Sologne à vélo, tir à l’arc, traces et indices de présence, jeu de piste, olympiades, etc. Enfants de 8 à 12 ans 32 .
Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 01 60 animation@fdc41.com
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English :
Vacances buissonnières Nature courses at the Maison de la Chasse et de la Nature
L’événement Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41