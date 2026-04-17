Montrieux-en-Sologne

Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature

Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-27

Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature

Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature. Des activités de plein air pour découvrir la nature en s’amusant construction de cabanes, pêche des petites bêtes de l’eau, Sologne à vélo, tir à l’arc, traces et indices de présence, jeu de piste, olympiades, etc. Enfants de 8 à 12 ans 32 .

Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 01 60 animation@fdc41.com

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English :

Vacances buissonnières Nature courses at the Maison de la Chasse et de la Nature

L’événement Vacances buissonnières Stages Nature à la Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT41