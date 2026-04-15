Intégrale Haydn #22 par le Quatuor Terpsycordes, Musée d’art et d’histoire, Genève
Intégrale Haydn #22 par le Quatuor Terpsycordes, Musée d’art et d’histoire, Genève jeudi 30 avril 2026.
Intégrale Haydn #22 par le Quatuor Terpsycordes Jeudi 30 avril, 19h00 Musée d’art et d’histoire
CHF 25.- (tarif normal) ¦ CHF 20.- (tarif réduit) ¦ CHF 5.- (jusqu’à 18 ans), sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00
Joseph Haydn
Quatuor à cordes en do mineur op. 17 n° 4
Quatuor à cordes en mi bémol majeur op. 64 n° 6
Johannes Brahms
Quintette à cordes n° 1 en fa majeur op. 88
Avec Darryl Bachmann, alto
Le concert est précédé d’une visite « 20 minutes, une œuvre » à 18h30 par Isabelle Burkhalter, médiatrice culturelle (visite gratuite et sans réservation)
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229280417637>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Concert
Taylla de Paula
À voir aussi à Genève
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Voyage au Japon – Origami, Katakana, Matcha, Maison de quartier de Saint-Jean, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Poisson d’avril du Léman, Bains des Pâquis, Genève 15 avril 2026