Intégrale Haydn #22 par le Quatuor Terpsycordes, Musée d’art et d’histoire, Genève

Intégrale Haydn #22 par le Quatuor Terpsycordes Jeudi 30 avril, 19h00 Musée d’art et d’histoire

CHF 25.- (tarif normal) ¦ CHF 20.- (tarif réduit) ¦ CHF 5.- (jusqu’à 18 ans), sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:00:00+02:00

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en do mineur op. 17 n° 4

Quatuor à cordes en mi bémol majeur op. 64 n° 6

Johannes Brahms

Quintette à cordes n° 1 en fa majeur op. 88

Avec Darryl Bachmann, alto

Le concert est précédé d’une visite « 20 minutes, une œuvre » à 18h30 par Isabelle Burkhalter, médiatrice culturelle (visite gratuite et sans réservation)

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229280417637>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Concert

Taylla de Paula