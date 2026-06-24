Intermède gourmet en cave au Domaine de la Chevalerie Restigné mardi 7 juillet 2026.

Restigné

Intermède gourmet en cave au Domaine de la Chevalerie

14 Route du Peu Muleau Restigné Indre-et-Loire

Tarif : 48 – 48 – EUR

48

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 12:15:00

fin : 2026-08-25 14:15:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Au cœur de la cave de tuffeau, venez vivre aux côtés du vigneron un moment chaleureux et gourmand autour des vins du domaine et de divers produits locaux et accords gastronomiques soigneusement sélectionnés et préparés par notre Chef en écho à nos terroirs ou comme invitation au voyage.

Découvrez les vins du Domaine de la Chevalerie autrement !

Au cœur de la cave de tuffeau, venez vivre aux côtés du vigneron un moment chaleureux et gourmand autour des vins du domaine et de divers produits locaux et accords gastronomiques soigneusement sélectionnés et préparés par notre Chef en écho à nos terroirs ou comme invitation au voyage.

Cette expérience gourmande est conçue pour accompagner votre pause méridienne et peut se substituer à un déjeuner léger. 48 .

14 Route du Peu Muleau Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 46 32 domaine@delachevalerie.fr

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English :

In the heart of the tuffeau stone cellar, join the winemaker for a warm and indulgent experience featuring the estate’s wines, a variety of local products, and gourmet pairings carefully selected and preparedby our Chef to reflect our local terroirs or to take you on a culinary journey.

L’événement Intermède gourmet en cave au Domaine de la Chevalerie Restigné a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE