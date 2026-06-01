Inti Raymi, Jardins de la Jonction, Genève
Inti Raymi, Jardins de la Jonction, Genève dimanche 21 juin 2026.
Inti Raymi Dimanche 21 juin, 17h30 Jardins de la Jonction
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Célébration du solstice ! Venez célébrer la renaissance du soleil selon la tradition Inca. Aux Jardins de la Jonction avec Jipi, nous célébrons avec des offrandes de maïs, de lentilles et de riz faites au feu ainsi qu’à l’Arve et au Rhône pour exprimer notre gratitude à la nature environnante.
Jardins de la Jonction avenue de la Jonction 19 Genève 1235 Jonction Genève
Célébration du solstice
Jardins de la Jonction
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