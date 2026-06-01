Inti Raymi, Jardins de la Jonction, Genève

Inti Raymi Dimanche 21 juin, 17h30 Jardins de la Jonction

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Célébration du solstice ! Venez célébrer la renaissance du soleil selon la tradition Inca. Aux Jardins de la Jonction avec Jipi, nous célébrons avec des offrandes de maïs, de lentilles et de riz faites au feu ainsi qu’à l’Arve et au Rhône pour exprimer notre gratitude à la nature environnante.

Jardins de la Jonction avenue de la Jonction 19 Genève 1235 Jonction Genève

Célébration du solstice

Jardins de la Jonction