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AGENDA · Bonloc

Intxaurmendi Kantuz Bonloc

samedi 4 juillet 2026 · Bonloc

Intxaurmendi Kantuz Bonloc

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Centre du village
Ville
64240 Bonloc
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bonloc

Intxaurmendi Kantuz

Centre du village Bonloc Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Traditionnel concours gastronomique autour de de l’omelette, animation musicale par Indianoak IV.   .

Centre du village Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Intxaurmendi Kantuz

L’événement Intxaurmendi Kantuz Bonloc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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