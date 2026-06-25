AGENDA · Bonloc
Intxaurmendi Kantuz Bonloc
samedi 4 juillet 2026 · Bonloc
Informations pratiques
Bonloc
Intxaurmendi Kantuz
Centre du village Bonloc Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Traditionnel concours gastronomique autour de de l’omelette, animation musicale par Indianoak IV. .
Centre du village Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Intxaurmendi Kantuz
L’événement Intxaurmendi Kantuz Bonloc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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