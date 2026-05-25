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Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Eglise Saint Joseph de Porterie Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Eglise Saint Joseph de Porterie Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Eglise Saint Joseph de Porterie Nantes mardi 16 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint Joseph de Porterie

Adresse : 6 Place François Dollier de Casson

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-16 19:30 – 21:00
Gratuit : oui 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription. Tout public 

Le mardi 16 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets à Saint-Joseph de Porterie.Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Eglise Saint Joseph de Porterie Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 30 33 53 https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets


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