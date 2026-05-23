Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Nantes (Centre ville) Nantes
Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Nantes (Centre ville) Nantes mardi 2 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 19:30 – 21:00
Gratuit : oui 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription. Tout public
Le mardi 2 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets dans le centre-ville de Nantes.Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).
Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000
https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets
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