Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Quartier Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 19:30 – 21:00

Gratuit : oui 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription. Tout public

Le mardi 9 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets, quartier Bellevue.Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Quartier Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets



Afficher la carte du lieu Quartier Bellevue et trouvez le meilleur itinéraire

