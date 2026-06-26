Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc des Oblates Nantes
Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc des Oblates Nantes mercredi 22 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Tout public
Grâce aux outils et protocoles mis à votre disposition sur place, venez recenser escargots, limaces et autres petites bêtes du sol. Vos observations permettront d’enrichir une base de données essentielle pour les chercheurs qui étudient ces populations. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Découvrez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates
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