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Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc des Oblates Nantes

Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc des Oblates Nantes

Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc des Oblates Nantes mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Parc des Oblates

Adresse : Rue de la Brianderie

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-22 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public 

Grâce aux outils et protocoles mis à votre disposition sur place, venez recenser escargots, limaces et autres petites bêtes du sol. Vos observations permettront d’enrichir une base de données essentielle pour les chercheurs qui étudient ces populations. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Découvrez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates


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