Informations pratiques

Invente tes mots : découverte de l’univers de Claude Ponti Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 21 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif et littéraire autour du travail de l’auteur

Un atelier pour inventer des mots et jouer avec eux à la façon de l’auteur Claude Ponti.

Enfants à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-21T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-21T16:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



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