IPHIGÉNIE de Racine Château de Panloy Port d’Envaux
IPHIGÉNIE de Racine Château de Panloy Port d’Envaux samedi 8 août 2026.
Une tragédie grecque dans un château du XVIIIe siècle au bord de la Charente !
Le chef d’oeuvre en alexandrins de Racine retrouve du souffle avec une mise en scène moderne et rock par Clément Séclin et la Cie La Fille de l’Eau.
La Presse en parle…
» Iphigénie, saisit de stupeur, de joie et de ravissement. En route vers un théâtre total. Magistral ! » Les Inrocks
» La mise en scène est brillante » Le Monde
Résumé : Iphigénie, c’est un monde à̀ l’arrêt. Alors que la flotte grecque s’apprêtait à mettre les voiles vers Troie, le vent est tombé brutalement, mettant en panne la machine de conquête.
Consulté en secret, le devin Calchas révèle le seul remède à la crise : sacrifier aux dieux la jeune Iphigénie, fille d’Agamemnon.
Ouverture des portes – 18 h
Dîner sur l’herbe dans le parc du château – apportez votre pique-nique ou foodtruck sur place.
Durée – 2 h 30 avec entracte.
Au milieu du désastre, se dresse un pouvoir : celui des femmes. Clytemnestre, par sa révolte face aux oscillations de son époux et roi, puis par sa remise en question de l’existence même des dieux.
Eriphile, dans sa quête sans relâche d’identité, de réponses et de justice. Iphigénie, par l’acceptation immédiate et sans conditions de son sacrifice.
Ces trois figures archétypales refusent de collaborer avec un système où le pouvoir engendre le mensonge, la trahison, la manipulation.
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