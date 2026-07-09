La Bohème de Puccini en plein air Château de Panloy Port-d’Envaux
mardi 4 août 2026 · Château de Panloy · Port-d'Envaux
Informations pratiques
Port-d’Envaux
La Bohème de Puccini en plein air
Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-06
Le Château de Panloy accueillera un événement exceptionnel avec la représentation en plein air de La Bohème, l’un des opéras les plus célèbres de Giacomo Puccini.
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Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23 contact@panloy.com
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English :
The Château de Panloy will host a special event featuring an outdoor performance of *La Bohème*, one of Giacomo Puccini’s most famous operas.
L’événement La Bohème de Puccini en plein air Port-d’Envaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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