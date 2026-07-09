La Bohème de Puccini en plein air Château de Panloy Port-d’Envaux

Informations pratiques

Port-d’Envaux

La Bohème de Puccini en plein air

Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-06

Le Château de Panloy accueillera un événement exceptionnel avec la représentation en plein air de La Bohème, l’un des opéras les plus célèbres de Giacomo Puccini.

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Château de Panloy 3 Domaine de Panloy Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 73 23 contact@panloy.com

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English :

The Château de Panloy will host a special event featuring an outdoor performance of *La Bohème*, one of Giacomo Puccini’s most famous operas.

L’événement La Bohème de Puccini en plein air Port-d’Envaux a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge