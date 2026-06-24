NYX Récital (I) Château de Panloy Port d’Envaux
NYX Récital (I) Château de Panloy Port d’Envaux dimanche 19 juillet 2026.
Lecture musicale et théâtrale
mise en scène – Clément Séclin, jeu – Ophélie Lehmann.
Cinq lettres, cinq femmes, cinq artistes et leur lien pluriel et intime à la nuit, à l’écriture au doute et à l’enfermement.
Camille Claudel, Marilyn Monroe, Marina Tsvetaïeva, Emily Dickinson et Frida Kahlo.
Ces cinq lettres sont incarnées et accompagnées par des compositions musicales originales, jouées en direct avec plusieurs instruments.
Extrait :
» Mon corps, cet aléa mutilé, voudrait un moment s’oublier dans ta chaleur […] »
Frida Kahlo – Lettre à Diego Rivera – 12 septembre 1939..
La comédienne, Ophélie Lehmann, ne se contente pas de lire ces lettres : elle incarne chacune de ces femmes, change de visage, de voix, pour toucher au plus près à l’intime et la vérité.
Quel rapport entre Camille Claudel, Marilyn Monroe, Marina Tsvetaïeva, Emily Dickinson et Frida Kahlo ? Elle ont toutes écrit et ont toutes connu l’enfermement, contraint ou choisi, de l’internement à l’exil.
Nyx récital (I), à la frontière entre concert intimiste et théâtre, nous fait revivre ces voix de femmes avec toute la sincérité qui caractérise un courrier privé.
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