NYX Récital (I) Château de Panloy Port d’Envaux

Lecture musicale et théâtrale

mise en scène – Clément Séclin, jeu – Ophélie Lehmann.

Cinq lettres, cinq femmes, cinq artistes et leur lien pluriel et intime à la nuit, à l’écriture au doute et à l’enfermement.

Camille Claudel, Marilyn Monroe, Marina Tsvetaïeva, Emily Dickinson et Frida Kahlo.

Ces cinq lettres sont incarnées et accompagnées par des compositions musicales originales, jouées en direct avec plusieurs instruments.

Extrait :

» Mon corps, cet aléa mutilé, voudrait un moment s’oublier dans ta chaleur […] »

Frida Kahlo – Lettre à Diego Rivera – 12 septembre 1939..

La comédienne, Ophélie Lehmann, ne se contente pas de lire ces lettres : elle incarne chacune de ces femmes, change de visage, de voix, pour toucher au plus près à l’intime et la vérité.

Quel rapport entre Camille Claudel, Marilyn Monroe, Marina Tsvetaïeva, Emily Dickinson et Frida Kahlo ? Elle ont toutes écrit et ont toutes connu l’enfermement, contraint ou choisi, de l’internement à l’exil.

Nyx récital (I), à la frontière entre concert intimiste et théâtre, nous fait revivre ces voix de femmes avec toute la sincérité qui caractérise un courrier privé.