IRISH COFFEE TRIO, Le Scarabée, La Verrière
Avec :Violon et chant : Isabelle Vultaggio Guitare, mandoline et chant : Vincent Inchingolo Flûte traversière et chant : Miriam Nachtigall Guitare, percussions et chant : Rémi Sastre
Durée :1:30
Résumé :L’ensemble musical présente « Il va pleuvoir des cordes ! », un concert de musiques et chansons traditionnelles irlandaises. Des cordes, du vent, du rythme et de la bonne humeur… Irish Coffee Trio arrive avec son spectacle chargé d’émotions et de dynamisme. Préparez-vous à rêver et à bouger, car il vous sera difficile de rester bras croisés et pieds posés.
Le Scarabée 7 bis avenue du Général Leclerc 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France
IRISH COFFEE TRIO