IRISH COFFEE TRIO, Le Scarabée, La Verrière

IRISH COFFEE TRIO Mardi 17 mars, 20h30 Le Scarabée Yvelines

Avec :Violon et chant : Isabelle Vultaggio Guitare, mandoline et chant : Vincent Inchingolo Flûte traversière et chant : Miriam Nachtigall Guitare, percussions et chant : Rémi Sastre

Durée :1:30

Résumé :L’ensemble musical présente « Il va pleuvoir des cordes ! », un concert de musiques et chansons traditionnelles irlandaises. Des cordes, du vent, du rythme et de la bonne humeur… Irish Coffee Trio arrive avec son spectacle chargé d’émotions et de dynamisme. Préparez-vous à rêver et à bouger, car il vous sera difficile de rester bras croisés et pieds posés.

Le Scarabée 7 bis avenue du Général Leclerc 78320 La Verrière La Verrière 78320 Yvelines Île-de-France

