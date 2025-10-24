Israel et Mohamed Mixt Nantes

Israel et Mohamed Mixt Nantes samedi 23 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 17:30 – 18:50

Gratuit : non 12 € à 33 € 12 € à 33 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Théâtre / Danse Israel et Mohamed font de la danse et du théâtre, alors que les parents de Mohamed ont toujours voulu qu’il fasse un vrai métier, et ceux d’Israel qu’il danse mais pas comme ça. En dansant, en disant, ils cherchent un langage commun fondé sur le corps et ses cicatrices. Le premier, né de parents marocains et vivant à Paris, fait du théâtre, des films et des installations d’inspiration documentaire. Le second est un danseur de flamenco virtuose et iconoclaste vivant à Séville. En plaçant côte à côte leur prénom, Mohamed El Khatib, artiste associé à Mixt, et Israel Galván rapprochent leurs univers artistiques et leur parcours personnel, à travers un dialogue qui engage les deux rives de la Méditerranée. Ensemble, ils profitent de ce spectacle pour dire à leurs parents qu’ils aimeraient bien, quand leurs voisins leur demandent : il fait quoi ton fils ? qu’ils disent la vérité. Avec Mohamed El Khatib et Israel GalvánScénographie et collaboration artistique : Fred Hocké Durée : 1h20 Représentations dans la salle Super :samedi 23 mai 2026 à 17h30dimanche 24 mai 2026 à 15h Spectacle dans le cadre des Cosmopolites, une semaine de rencontres artistiques et débats d’idées sans frontières (du 18 au 24 mai 2026 à Nantes)

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr