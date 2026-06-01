Italie, Le Cratère, Toulouse
Italie, Le Cratère, Toulouse dimanche 28 juin 2026.
Italie Dimanche 28 juin, 14h49 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:49:09+02:00 – 2026-06-28T23:59:59+02:00
Fin : 2026-06-28T14:49:09+02:00 – 2026-06-28T23:59:59+02:00
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/evenements/le-vent-soufflait-avec-debordements/italie »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Fête du cinéma 2026 : Soufflait le vent… avec Débordements Au début des années 1970, l’Italie se retrouve dans ce qu’on aura qualifié d’une « époque schizophrène » : après s’être libéré d’un fascis…
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