19 LE GASTARD Andouillé Mayenne

19 LE GASTARD

19 LE GASTARD 53240 Andouillé Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 12400.0 Tarif :

Partir de l’église, par la D 225, vers St-Germain d’Anxure. Après 100 m, prendre à gauche le boulevard du Docteur R. Fortin (balisage jaune-rouge).

+33 2 43 05 98 80

English :

Leave the church on the D 225 towards St-Germain d’Anxure. After 100 m, turn left onto Boulevard du Docteur R. Fortin (yellow-red markings).

Deutsch :

Gehen Sie von der Kirche aus über die D 225 in Richtung St-Germain d’Anxure. Nach 100 m biegen Sie links in den Boulevard du Docteur R. Fortin (gelb-rote Markierung).

Italiano :

Lasciare la chiesa sulla D 225 in direzione St-Germain d’Anxure. Dopo 100 m, svoltare a sinistra su Boulevard du Docteur R. Fortin (marcatura giallo-rossa).

Español :

Salga de la iglesia por la D 225 hacia St-Germain d’Anxure. Después de 100 m, gire a la izquierda en el Boulevard du Docteur R. Fortin (marcas amarillas-rojas).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-23 par eSPRIT Pays de la Loire