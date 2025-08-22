GR365 ETAPE 6 ANDOUILLE CHAILLAND Andouillé Mayenne

GR365 ETAPE 6 ANDOUILLE CHAILLAND

Itinéraire de sentier de grande randonnée, GR GR365 ETAPE 6 ANDOUILLE CHAILLAND 53240 Andouillé Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

L’Ernée est une rivière souvent impétueuse traversée sur des pas japonais. Une barre gréseuse plantée de forêts borne le paysage donne la pierre aux habitats paysans, ouvriers et aux châteaux au long des chemins bien conservés.

https://mayenne.ffrandonnee.fr/html/2158/rando-fiches +33 2 43 02 70 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ernée is an often impetuous river crossed on Japanese steps. A sandstone bar planted with forests marks the landscape, giving stone to the peasant and worker dwellings and to the castles along the well-preserved paths.

Deutsch :

Der Ernée ist ein oft reißender Fluss, der auf japanischen Schritten überquert wird. Ein mit Wäldern bepflanzter Sandsteinriegel begrenzt die Landschaft und gibt den Stein für Bauern- und Arbeitersiedlungen und Schlösser entlang der gut erhaltenen Wege ab.

Italiano :

L’Ernée è un fiume spesso impetuoso che si attraversa a passi giapponesi. Una barra di arenaria piantata di foreste delimita il paesaggio, dando pietra alle abitazioni dei contadini e degli operai e ai castelli lungo i sentieri ben conservati.

Español :

El Ernée es un río a menudo impetuoso que se cruza por pasos japoneses. Una barra de arenisca plantada de bosques delimita el paisaje, dando piedra a las viviendas de campesinos y obreros y a los castillos a lo largo de los caminos bien conservados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-01 par eSPRIT Pays de la Loire