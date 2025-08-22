À cheval sur le Roichat et la Montagne des Alouettes Lainsecq Yonne

À cheval sur le Roichat et la Montagne des Alouettes A cheval Difficile

À cheval sur le Roichat et la Montagne des Alouettes Place du Champ de Foire 89520 Lainsecq Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 28500.0 Tarif :

Randonnée pour équidé attelé ou non suivant votre équipement. Des sources, des lavoirs, une portion de voie romaine, des points de vue de quoi passer de bons moments.

+33 3 86 45 61 31

English :

Hikes for horses, harnessed or not, depending on your equipment. Springs, lavoirs, a stretch of Roman road, viewpoints: a great way to spend some quality time.

Deutsch :

Wanderung für Pferde, die je nach Ausrüstung angespannt oder nicht angespannt werden können. Quellen, Waschhäuser, ein Teil der römischen Straße, Aussichtspunkte: genug, um schöne Momente zu verbringen.

Italiano :

Un percorso a cavallo, con o senza briglie, a seconda dell’equipaggiamento. Sorgenti, lavatoi, un tratto di strada romana, punti panoramici: ci sarà da divertirsi.

Español :

Ruta a caballo, con o sin arneses, según el equipamiento. Manantiales, lavaderos, un tramo de calzada romana, miradores: no faltarán los buenos momentos.

