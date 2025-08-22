Petit tour sur la Montagne des Alouettes Lainsecq Yonne

Petit tour sur la Montagne des Alouettes En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Petit tour sur la Montagne des Alouettes Place du Champ de Foire 89520 Lainsecq Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 28550.0 Tarif :

Randonnée VTT, VTC ou VAE suivant votre équipement. Des sources, des lavoirs, une portion de voie romaine, des points de vue de quoi passer un bon moment et même peut-être de bien dormir le soir.

Difficulté moyenne

+33 3 86 45 61 31

English :

Mountain biking, VTC or VAE depending on your equipment. Springs, lavoirs, a stretch of Roman road, viewpoints: enough to have a good time and maybe even a good night’s sleep.

Deutsch :

Mountainbike-, VTC- oder VAE-Wanderung, je nach Ausrüstung. Quellen, Waschhäuser, ein Teil der Römerstraße, Aussichtspunkte: Hier kann man eine gute Zeit verbringen und abends vielleicht sogar gut schlafen.

Italiano :

Mountain bike, VTC o VAE a seconda dell’equipaggiamento. Sorgenti, lavatoi, un tratto di strada romana, punti panoramici: quanto basta per divertirsi e forse anche per dormire bene.

Español :

Bicicleta de montaña, VTC o VAE según su equipamiento. Manantiales, lavaderos, un tramo de calzada romana, miradores: suficiente para pasar un buen rato y quizás incluso una buena noche de sueño.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data