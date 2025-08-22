Petit tour sur la Montagne des Alouettes Lainsecq Yonne
Petit tour sur la Montagne des Alouettes Lainsecq Yonne vendredi 1 mai 2026.
Petit tour sur la Montagne des Alouettes Place du Champ de Foire 89520 Lainsecq Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 28550.0
Randonnée VTT, VTC ou VAE suivant votre équipement. Des sources, des lavoirs, une portion de voie romaine, des points de vue de quoi passer un bon moment et même peut-être de bien dormir le soir.
+33 3 86 45 61 31
English :
Mountain biking, VTC or VAE depending on your equipment. Springs, lavoirs, a stretch of Roman road, viewpoints: enough to have a good time and maybe even a good night’s sleep.
Deutsch :
Mountainbike-, VTC- oder VAE-Wanderung, je nach Ausrüstung. Quellen, Waschhäuser, ein Teil der Römerstraße, Aussichtspunkte: Hier kann man eine gute Zeit verbringen und abends vielleicht sogar gut schlafen.
Italiano :
Mountain bike, VTC o VAE a seconda dell’equipaggiamento. Sorgenti, lavatoi, un tratto di strada romana, punti panoramici: quanto basta per divertirsi e forse anche per dormire bene.
Español :
Bicicleta de montaña, VTC o VAE según su equipamiento. Manantiales, lavaderos, un tramo de calzada romana, miradores: suficiente para pasar un buen rato y quizás incluso una buena noche de sueño.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data