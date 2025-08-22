À la croisée des Nièvres Les Bertranges à vélo Urzy Nièvre
Durée : Distance : 20800.0 Tarif :
Suivez les deux rivières Nièvre jusqu’à leur jonction à Guérigny et découvrez des trésors architecturaux tout au lond de votre parcours.
+33 3 86 70 16 05
English :
Follow the two Nièvre rivers to their junction at Guérigny and discover architectural treasures along the way.
Deutsch :
Folgen Sie den beiden Flüssen Nièvre bis zu ihrer Vereinigung in Guérigny und entdecken Sie auf Ihrem Weg architektonische Schätze.
Italiano :
Seguite i due fiumi della Nièvre fino alla loro confluenza a Guérigny e scoprite i tesori architettonici lungo il percorso.
Español :
Siga los dos ríos Nièvre hasta su confluencia en Guérigny y descubra tesoros arquitectónicos por el camino.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data