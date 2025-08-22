À la découverte des Arcelles Eybens Isère

À la découverte des Arcelles

Découvrez la Frange Verte en bordure de la ville. En 7 totems, il vous présente l’église et le château, les caves de la Frise, le belvédère du Sabot, l’histoire de la tonnellerie et le quartier de la Tuilerie. Topo sur Les Sentiers de la Métropole.

English :

Discover the Frange Verte on the edge of town. 7 totems introduce you to the church and château, the Frise cellars, the Sabot lookout, the history of cooperage and the Tuilerie district. Topo on Les Sentiers de la Métropole.

Deutsch :

Entdecken Sie den Grünen Streifen am Rande der Stadt. Anhand von 7 Totems stellt er Ihnen die Kirche und das Schloss, die Friesenkeller, den Aussichtspunkt Sabot, die Geschichte der Küferei und das Viertel der Tuilerie vor. Topo auf Les Sentiers de la Métropole.

Italiano :

Scoprite il Green Fringe ai margini della città. In 7 totem, presenta la chiesa e il castello, le cantine della Frise, il belvedere del Sabot, la storia della bottaia e il quartiere della Tuilerie. Topo sui sentieri della metropoli.

Español :

Descubre la Franja Verde en las afueras de la ciudad. En 7 tótems, presenta la iglesia y el castillo, las bodegas Frise, el mirador de Sabot, la historia de la tonelería y el barrio de la Tuilerie. Topo sobre Les Sentiers de la Métropole.

