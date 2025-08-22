Balade d’Eybens à Romage Eybens Isère

Balade d’Eybens à Romage

Balade d’Eybens à Romage Départ 1 par l’arboretum 38320 Eybens Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Pour le départ, 2 solutions s’offrent aux randonneurs soit par l’arboretum dont le départ se trouve à coté du vélodrome, soit en partant du parking supérieur de la piscine d’Eybens, puis à droite le long du mur d’enceinte du château.

English :

For the departure, 2 solutions are offered to the hikers: either by the arboretum whose departure is next to the velodrome, or by leaving the upper carpark of the swimming pool of Eybens, then on the right along the wall of the castle.

Deutsch :

Für den Start bieten sich den Wanderern 2 Lösungen an: entweder durch das Arboretum, dessen Start sich neben dem Velodrom befindet, oder vom oberen Parkplatz des Schwimmbads von Eybens aus, dann rechts entlang der Umfassungsmauer des Schlosses.

Italiano :

Ci sono due modi per arrivarci: attraverso l’arboreto, che inizia accanto al velodromo, oppure dal parcheggio superiore della piscina di Eybens, poi a destra lungo le mura del castello.

Español :

Hay dos formas de llegar: a través del arboreto, que comienza junto al velódromo, o desde el aparcamiento superior de la piscina Eybens, luego a la derecha a lo largo de la muralla del castillo.

