A la découverte du patrimoine des Touches de Périgny Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime

A la découverte du patrimoine des Touches de Périgny

A la découverte du patrimoine des Touches de Périgny 12 allée des Soupirs 17160 Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

A l’aide des plans que vous pouvez télécharger sur cette fiche ou récupérer en mairie ou à l’office de tourisme, découvrez le patrimoine naturel et le patrimoine bâti de la commune.

http://www.lestouchesdeperigny.fr/ +33 5 46 58 53 09

English :

With the help of the maps that you can download from this page or pick up at the town hall or tourist office, discover the natural and built heritage of the commune.

Deutsch :

Entdecken Sie mithilfe der Pläne, die Sie auf diesem Blatt herunterladen oder im Rathaus oder im Tourismusbüro abholen können, das natürliche und das bauliche Erbe der Gemeinde.

Italiano :

Con l’aiuto delle mappe che potete scaricare da questa pagina o ritirare presso il municipio o l’ufficio turistico, scoprite il patrimonio naturale ed edilizio del comune.

Español :

Con ayuda de los mapas que puede descargar de esta página o recoger en el ayuntamiento o en la oficina de turismo, descubra el patrimonio natural y edificado del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme