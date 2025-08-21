Circuit entre vigne et eau Les Touches de Périgny Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime

Circuit entre vigne et eau Les Touches de Périgny

Circuit entre vigne et eau Les Touches de Périgny 14 Allée des Soupirs 17160 Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Ce circuit emprunte principalement la commune des Touches-de-Périgny et à la marge celles de Bagnizeau, Gibourne, Cressé et Gourvillette.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/96c537b6-de11-4e22-af25-547d373c9bed/circuit-entre-vigne-et-eau-les-touches-de-perigny +33 5 46 58 53 09

English :

The route mainly runs through the commune of Les Touches-de-Périgny, with marginal sections in Bagnizeau, Gibourne, Cressé and Gourvillette.

Deutsch :

Diese Strecke verläuft hauptsächlich durch die Gemeinde Touches-de-Périgny und am Rande durch die Gemeinden Bagnizeau, Gibourne, Cressé und Gourvillette.

Italiano :

Il percorso attraversa principalmente il comune di Les Touches-de-Périgny, con tratti marginali a Bagnizeau, Gibourne, Cressé e Gourvillette.

Español :

La ruta discurre principalmente por el municipio de Les Touches-de-Périgny, con tramos marginales en Bagnizeau, Gibourne, Cressé y Gourvillette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme