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Repas Brin d’aillet Les Touches-de-Périgny

Repas Brin d’aillet Les Touches-de-Périgny vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 17160 Les Touches-de-Périgny

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 22 22 22

Les Touches-de-Périgny

Repas Brin d’aillet

Salle des Fêtes Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Repas organisé par le comité des fêtes de la commune.
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Salle des Fêtes Les Touches-de-Périgny 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 55 00 

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English :

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L’événement Repas Brin d’aillet Les Touches-de-Périgny a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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