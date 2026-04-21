Repas Brin d’aillet Les Touches-de-Périgny
Repas Brin d’aillet Les Touches-de-Périgny vendredi 1 mai 2026.
Les Touches-de-Périgny
Repas Brin d’aillet
Salle des Fêtes Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Repas organisé par le comité des fêtes de la commune.
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Salle des Fêtes Les Touches-de-Périgny 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 55 00
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L’événement Repas Brin d’aillet Les Touches-de-Périgny a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge