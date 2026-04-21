Les Touches-de-Périgny

Repas Brin d’aillet

Salle des Fêtes Les Touches-de-Périgny Charente-Maritime

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Repas organisé par le comité des fêtes de la commune.

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Salle des Fêtes Les Touches-de-Périgny 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 58 55 00

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English :

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L’événement Repas Brin d’aillet Les Touches-de-Périgny a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge