A la frontière normande Anet Eure-et-Loir

A la frontière normande Fluvial

A la frontière normande Chemin du Roy 28260 Anet Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 210 Distance : 10000.0 Tarif :

Un moment de découverte et de tranquillité vous attend sur ce parcours où deux débarquements sont prévus. De nombreux petits plans d’eau ponctuent votre itinéraire sur l’Eure.

English :

A moment of discovery and tranquillity awaits you on this route, where two disembarkations are planned. Numerous small bodies of water punctuate your itinerary on the Eure.

Deutsch :

Ein Moment der Entdeckung und der Ruhe erwartet Sie auf dieser Strecke, auf der zwei Anlandungen vorgesehen sind. Zahlreiche kleine Wasserflächen säumen Ihre Route auf der Eure.

Italiano :

Un momento di scoperta e di tranquillità vi attende su questo percorso, dove sono previsti due sbarchi. Alcuni piccoli laghi punteggiano il percorso lungo l’Eure.

Español :

Un momento de descubrimiento y tranquilidad le espera en esta ruta, en la que están previstos dos desembarques. Varios pequeños lagos jalonan su recorrido a lo largo del Eure.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-20 par SIT Centre-Val de Loire