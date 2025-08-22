A l’ombre des clochers Circuit n°55. Varennes Indre-et-Loire

A l’ombre des clochers Circuit n°55. En VTC

A l’ombre des clochers Circuit n°55. 37600 Varennes Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 28000.0 Tarif :

La Touraine vous offre ici un visage pittoresque et verdoyant. Vous profiterez de la douceur de vivre d’une campagne vallonnée et préservée, ponctuée de hameaux, bourgs et châteaux au charme romantique. La flânerie n’est ici pas un vain mot mais bien un art de vivre!

+33 2 47 91 82 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : In the shadow of the bell towers Circuit n°55.

Touraine offers you a picturesque and green face here. You will enjoy the gentle way of life of a hilly and unspoilt countryside, punctuated by hamlets, villages and castles with romantic charm. Strolling here is not an empty word but a way of life!

Deutsch : Im Schatten der Glockentürme Rundweg Nr. 55.

Die Touraine bietet Ihnen hier ein malerisches und grünes Gesicht. Genießen Sie das süße Leben in einer hügeligen und unberührten Landschaft, die von romantischen Weilern, Dörfern und Schlössern geprägt ist. Flanieren ist hier nicht nur ein leeres Wort, sondern eine Lebenskunst!

Italiano :

La Touraine vi offre un volto pittoresco e verde. Potrete godervi il dolce stile di vita di una campagna collinare e preservata, punteggiata da borghi, villaggi e castelli dal fascino romantico. Qui passeggiare non è una parola vuota ma uno stile di vita!

Español : A la sombra de los campanarios Circuito n°55.

Touraine le ofrece una cara pintoresca y verde. Disfrutará del suave estilo de vida de una campiña montañosa y preservada, salpicada de aldeas, pueblos y castillos con encanto romántico. Aquí, pasear no es una palabra vacía, sino una forma de vida

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par SIT Centre-Val de Loire