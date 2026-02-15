Trocs de plants

Varennes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Matinée au jardin partage, troc, échange, don de plants, boutures et graines et échanges de conseils jardinage. Inscription gratuite. Verre de l’amitié offert.

Varennes 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 40 20 97 28 ape5villages@laposte.net

English :

Morning in the garden: sharing, bartering, exchanging, donating plants, cuttings and seeds and exchanging gardening tips. Free registration. Glass of friendship offered.

L’événement Trocs de plants Varennes a été mis à jour le 2026-02-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire